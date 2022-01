Cina: azioni società immobiliare Modern Land cedono il 40 per cento a Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni della società immobiliare cinese Modern Land sono crollate ai minimi storici sulla Borsa di Hong Kong, cedendo quasi il 40 per cento a 0,02 dollari a mezzogiorno (ora locale). La società, entrata in default lo scorso ottobre dopo il mancato pagamento di un’obbligazione da 250 milioni di dollari, ha dichiarato in un deposito a Hong Kong di essere in trattativa con i creditori per formulare un piano di ristrutturazione del debito. Modern Land, tra le altre cose, ha annunciato la nomina di consulenti finanziari per gestire i crediti futuri, tra cui un’obbligazione di 200 milioni di dollari in scadenza il prossimo 26 febbraio. La negoziazione dei titoli di debito della società è sospesa fino a nuovo avviso. (Cip)