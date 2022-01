Quirinale: Tajani, abbiamo chiesto a Berlusconi di candidarsi, deciderà prossima riunione centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo chiesto a Berlusconi di candidarsi, deciderà il prossimo vertice di centrodestra. Lui al Quirinale e Draghi alla presidenza del Consiglio sarebbero un'ottima coppia per sostenere il ruolo dell'Italia a livello internazionale". Lo ha ribadito il coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito popolare europeo, Antonio Tajani, ospite a Rtl 102.5. "Adesso è uscita di scena la Merkel, c'è bisogno di leadership forti in Europa, Berlusconi e Draghi insieme potrebbero rafforzare il ruolo dell'Italia - ha proseguito l'esponente di FI -. Berlusconi potrebbe essere veramente uno strumento utilissimo per il nostro Paese, per l'Europa e anche per la straordinaria relazione che ha con Putin per cercare di distendere la situazione che oggi è molto complicata". (Rin)