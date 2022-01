Cina: ministero Ecologia, più sanzioni per i reati ambientali nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina “darà massima priorità” alla sostenibilità industriale nel 2022 e incrementerà le sanzioni per i reati ambientali. È quanto annunciato dal ministero dell’Ecologia nella Conferenza nazionale per la tutela ambientale. Il dicastero elaborerà piani per il controllo dell’inquinamento idrico e del suolo, e varerà politiche atte a ridurre la concentrazione di polveri sottili Pm 2,5. Le autorità investiranno maggiormente nella prevenzione dei rischi ambientali e rafforzeranno la supervisione delle aree reputate ad alto rischio. (Cip)