Romania: tasso disoccupazione al 5,2 per cento a novembre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Romania a novembre 2021 è del 5,2 per cento anno su anno, analogo a quello di ottobre. Lo ha riferito l'Istituto nazionale di statistica (Ins). Il numero assoluto di disoccupati tra i 15 e i 74 anni a novembre è di 432 mila persone, in aumento di 8 mila rispetto al mese precedente, ma in diminuzione rispetto a novembre 2020, quando era di 517 mila unità. Il tasso di disoccupazione maschile è rimasto fermo al 5,5 per cento, ossia lo 0,6 per cento in più rispetto a quella femminile, che è al 4,9 per cento. Il tasso di disoccupazione femminile a novembre è cresciuto dello 0,2 per cento rispetto a ottobre. (Rob)