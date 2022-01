Centrodestra: Tajani, è unito, questa è la nostra forza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra è "unito, è stato ribadito anche durante l'ultimo vertice. È stato deciso di compiere tutte le mosse insieme, questa è la forza del centrodestra". Lo ha affermato il coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito popolare europeo, Antonio Tajani, ospite a Rtl 102.5. "Sulla questione del green pass c'è un dibattito che non ha un carattere politico - ha spiegato l'esponente di FI -, si tratta di valutare da un punto di vista scientifico cosa è meno o più efficace nella lotta contro il Covid. Questo non ha nulla a che fare con la coesione del centrodestra. Noi siamo schierati a favore di una campagna vaccinale che permetta di sconfiggere il male, quindi anche di rilanciare l'economia". Tajani ha aggiunto: "Sulle posizioni che riguardano la politica energetica c'è grande sintonia nel centrodestra: noi di Forza Italia abbiamo presentato un piano energetico al governo tre giorni fa, dove si insiste sulla necessità di continuare le ricerche su nucleare, anche la Lega sta dicendo le stesse cose. Sui temi politici e economici c'è grande sintonia, sulla questione scientifica ci possono essere delle opinioni diverse, ma questo non ha nulla a che vedere con le scelte politiche. Il vaccino non è né di destra né di sinistra, bisogna trovare da un punto di vista scientifico le soluzioni migliori per sconfiggere la malattia". (Rin)