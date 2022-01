Libano-Egitto: premier Miqati a Sharm el Sheikh in occasione Forum mondiale della Gioventù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Libano, Najib Miqati, è arrivato questa mattina in Egitto per partecipare al Forum mondiale della Gioventù che inizierà oggi a Sharm el Sheikh. Lo rende noto l’ufficio stampa della presidenza del Consiglio, senza specificare il giorno in cui è previsto il rientro di Miqati a Beirut. Da quanto emerso, l’evento, che si concluderà il 13 gennaio, ospiterà più di 5 mila persone provenienti da tutto il mondo. Le attività saranno incentrate su “pace, creatività e sviluppo”, i tre temi che secondo gli organizzatori guideranno il post pandemia. Tra gli eventi, figura anche la presentazione dell’iniziativa “Vita dignitosa”, un programma di sviluppo elaborato dal governo egiziano per migliorare le condizioni di vita degli abitanti dei villaggi delle aree rurali del Paese. Tra gli altri temi figurano le politiche idriche, l’energia rinnovabile, la sostenibilità, la sicurezza a livello globale e l’inclusione di donne e minoranze etniche e religiose.(Lib)