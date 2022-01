Scuola: Tajani, serve decisione univoca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che siano gli scienziati che devono dire cosa è necessario e giusto fare. Se la scuola può rimanere aperta deve farlo, se però può diventare rischioso per i contagi che può provocare dobbiamo chiederlo al Comitato tecnico-scientifico. Serve una decisione univoca, non si può in una regione mandarli a scuola e in un'altra no. Credo che il governo debba prendere il toro per le corna e affrontare il tema con grande determinazione e dire cosa si deve fare". Lo ha segnalato il coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito popolare europeo, Antonio Tajani, ospite a Rtl 102.5.(Rin)