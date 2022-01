Sardegna: fino al 10 febbraio per spostamenti da isole La Maddalena e Carloforte sufficiente green pass "base"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute ha deciso: fino al 10 febbraio per i collegamenti con le isole minori sarà sufficiente il green pass base e non quello rafforzato, una deroga valida per soli motivi di studio e lavoro. Resta l'obbligo di indossare la mascherina Ffp2. Accolta, dunque, la richiesta formulata nei giorni dai sindaci di La Maddalena e Carloforte, oltre che da diverse associazioni. "Si tratta di un piccolo passo avanti – commenta il sindaco di Carloforte, Tore Puggioni – pur restando a favore della vaccinazione, ritengo che i cittadini che la pensano il modo diverso vadano tutelati. Occorre rivedere ulteriormente l'ordinanza del ministero e dare la possibilità a chi vuole spostare dall'isola di farlo con un tampone da effettuarsi in farmacia o presso i medici di base". Oggi è in programma una manifestazione in contemporanea a Carloforte e La Maddalena. "Isolani sì, isolati mai" questo lo slogan. (Rsc)