Quirinale: Tajani, non vedo ipotesi bis Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Per il Quirinale "la mia figura preferita è Silvio Berlusconi. Non vedo ipotesi bis di Mattarella. Draghi sta bene dove sta, a continuare il lavoro positivo già iniziato: non si può lasciare a metà dell'opera un lavoro così delicato, importante e difficile". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito popolare europeo, Antonio Tajani, ospite a Rtl 102.5. (Rin)