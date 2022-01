Australia: media locali, Djokovic non è in arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tennista serbo Novak Djokovic non è stato arrestato e il ministro dell'Immigrazione australiano, Alex Hawke, sta ancora decidendo se annullare nuovamente il suo visto dopo la decisione del giudice di melbourne di revocarne la sospensione. Lo confermano fonti citate dai quotidiani locali "The Age" e "The Sydney Morning Herald". In precedenza fonti citate dal quotidiano britannico “The Telegraph” avevano riferito che il numero 1 del tennis mondiale, trattenuto in Australia dallo scorso 5 gennaio, sarebbe stato arrestato oggi a Melbourne, dopo che il padre di Djokovic aveva dichiarato stamane che l’esecutivo australiano intende deportare il figlio. Intanto il ministro dell'Immigrazione australiano, Alex Hawke, non ha ancora reso noto se deciderà di annullare nuovamente il visto di Djokovic dopo che la Federal Circuit Court ha ordinato l'annullamento della decisione di un altro ministro (il ministro degli Affari interni) di negare il visto al campione in carica dell'Australian Open. Il ministro ha circa quattro ore di tempo per decidere se esercitare il suo "potere personale di cancellazione" ai sensi della sezione 133C(3) del Migration Act, ovvero fino alle 21 circa ora australiana (le 11 in Italia). (Res)