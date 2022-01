Kazakhstan: Putin, Paesi Csto lavorino insieme per resistere alle interferenze esterne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) dovrebbe sviluppare misure congiunte per contrastare i tentativi di interferenze esterne distruttive nell'area di propria responsabilità e competenza. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin nel corso della sessione straordinaria della Csto convocata per discutere della situazione in Kazakhstan. In particolare, Putin ha proposto di incaricare il Consiglio di sicurezza della Csto di compiti nell'ambito della sicurezza delle informazioni e della lotta al terrorismo e all'estremismo. "La cosa principale è che i tragici eventi che il nostro Paese fraterno sta vivendo, non ci colgano di sorpresa in futuro", ha sottolineato Putin, affermando che gli Stati della Csto sono già mobilitati e pronti a respingere qualsiasi provocazione. (Rum)