Quirinale: Tajani, non credo ci siano pregiudizi negativi di Renzi su Berlusconi

21 luglio 2021

- "Siamo all'inizio di un confronto. Credo che se la candidatura di Berlusconi trovasse consenso anche nella grande parte del gruppo misto, potrebbe anche trovare consenso da parte di Renzi. Poi bisognerà parlarne con lui, è ancora presto per concludere trattative. Non credo ci siano pregiudizi negativi da parte di Renzi nei confronti di Berlusconi. Ne parleremo a tempo debito. Mi auguro ci sia larga convergenza sul nome indicato dal centrodestra e per quanto mi riguarda sul nome di Berlusconi. Nessuno ha mai fatto obiezioni sul nome di Berlusconi, i veti non hanno significato". Lo ha affermato il coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito popolare europeo, Antonio Tajani, ospite a Rtl 102.5. (Rin)