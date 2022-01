Serbia: Dacic, evidente che l'Australia vuole espellere Djokovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comportamento delle autorità australiane nei confronti del tennista Novak Djokovic è stato "generalmente vergognoso". Lo ha detto oggi il presidente del Parlamento della Serbia, Ivica Dacic, commentando la situazione del tennista che ha trascorso diversi giorni in un hotel a Melbourne in attesa di una decisione del tribunale sulla possibilità di ingresso nel Paese con esenzione medica perché non vaccinato contro il Covid-19. Dacic ha detto all'emittente "Happy Tv" che "ovviamente le autorità australiane si indirizzeranno verso l'espulsione" per Djokovic, al quale sarà vietato l'ingresso nel Paese per tre anni se gli verrà revocato il visto. "Ogni Paese ha il diritto discrezionale di negare a qualcuno l'ingresso, ma non si tratta quasi mai di personaggi famosi come lo è ora nel caso di Novak Djokovic. È qualcosa che si vede raramente. In generale, quella procedura è vergognosa e ci deve essere una reazione da parte nostra", ha affermato Dacic aggiungendo che però "lo Stato ha un campo limitato in cui può reagire". (Seb)