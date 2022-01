Trasporti: da oggi obbligo super Green pass e Ffp2, Cotral dona mascherine a passeggeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entra in vigore da oggi l’obbligo di super green pass e mascherina Ffp2 sui mezzi pubblici: sopra i 12 anni di età è necessario il Green pass rafforzato anche per prendere un autobus cittadino, una metropolitana, un treno locale o una corriera che collega piccoli centri nell’ambito di una stessa provincia o Regione. Tutti i passeggeri dovranno indossare la mascherina Ffp2 e i trasgressori sono puniti con multe che vanno dai 400 ai 1.000 euro. Nel giorno di rientro a scuola o a lavoro dalle ferie natalizie, il rischio di confusione potrebbe essere altissimo e per questo motivo l’azienda di trasporti laziale Cotral ha avviato questa mattina, dalle prime luci dell’alba, una campagna di sensibilizzazione per spiegare o ricordare agli utenti le nuove regole. Cotral, inoltre, ha donato agli utenti mascherine Ffp2. (segue) (Rer)