Trasporti: da oggi obbligo super Green pass e Ffp2, Cotral dona mascherine a passeggeri (2)

- “I nostri utenti sono ormai abituati e disciplinati, stamattina siamo” alla stazione di Roma Anagnina “e anche in altri capolinea del Lazio per spiegargli che da oggi si sale a borso solo con Ffp2 e con il super green pass”, ha spiegato la presidente di Cotral Amalia Colaceci che questa mattina ha partecipato con i controllori alla campagna di sensibilizzazione e alla distribuzione di mascherine conformi. “Prima delle nuove regole entrare in vigore oggi, sui mezzi di trasporto pubblico si saliva solo con il green pass” e con mascherina chirurgica. Dall’inizio delle festività natalizie ad oggi, spiega Colaceci, Cotral ha effettuato “90 mila controlli e solo il 2 per cento di persone non è stato trovato in regola. Crediamo sia una percentuale accettabile. Continuando la campagna di sensibilizzazione e restando vicini ai viaggiatori, speriamo che si riduca ancora di più questa percentuale di persone che non rispetta le regole spontaneamente”. (segue) (Rer)