Trasporti: da oggi obbligo super Green pass e Ffp2, Cotral dona mascherine a passeggeri (3)

- Nel dettaglio, ha aggiunto la presidente di Cotral, “da quando è subentrato l’obbligo di Ffp2 a bordo, qualche giorno fa, la percentuale si è alzata intorno al 4-5 per cento, per questo oggi siamo qui: inizialmente era anche difficile trovare questo tipo di mascherine. L’azienda quindi ne ha comprate un certo quantitativo in più per poterle distribuire agli utenti perché ci sembra corretto anche dagli una mano, aiutarli”, ha aggiunto Amalia Colaceci, che, in merito al personale si sente tranquilla: “Il nostro personale indossa la mascherina Ffp2 da sempre, i nuovi mezzi hanno la cabina segregata e i vecchi mezzi hanno le paratine di divisione: mi sento di dire che i nostri lavoratori hanno sempre viaggiato in una condizione di sicurezza”. (segue) (Rer)