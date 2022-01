Trasporti: da oggi obbligo super Green pass e Ffp2, Cotral dona mascherine a passeggeri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente, afferma infine Colaceci, al momento non ci sono problemi di riduzioni di corse , che si registrano in altre aziende di trasporto pubblico, dovute da positività da Covid o quarantene: “Da prima di Natale seppure il servizio era ridotto abbiamo avuto la percezione di soffrire un po’ la mancanza di personale o per malattia o per quarantena per positività conclamata – ha spiegato la presidente di Cotral. “Effettivamente c’è stata una indisponibilità di personale causa Covid, e abbiamo immediatamente preso provvedimenti con diversi strumenti: abbiamo bloccato i congedi e effettuato soppressioni programmate, cioè le soppressioni di corse che sappiamo già essere scariche e che quindi non creano disagi agli utenti. Abbiamo spostato quindi il personale delle corse soppresse sulle corse che sappiamo essere più cariche”. Ad oggi Cotral non ha problemi di personale in servizio. (Rer)