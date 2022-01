Trasporti: Silvestroni (Fd'I), regole ultimo decreto penalizzano pendolari e studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le regole dell'ultimo decreto Covid "stanno penalizzando ulteriormente pendolari e studenti che quotidianamente usufruiscono del servizio ferroviario e che da tempo subiscono soppressioni e cancellazioni spesso dovute alla carenza di personale e sicuramente anche da attribuire alla nuova ondata pandemica. Il personale Trenitalia che con professionalità tenta di mantenere la continuità dei servizi è sempre più vessato e oltretutto esposto ad un alto rischio di aggressioni per via dell'attribuzione della verifica del controllo delle misure anti-Covid". Lo dichiara, in una nota, Marco Silvestroni, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo Fd'I in commissione Trasporti alla Camera. "Trenitalia e governo dovrebbero cercare, dopo due anni di emergenza sanitaria, di garantire al personale e ai milioni di utenti del trasporto ferroviario una normalità che manca da troppo tempo", conclude il parlamentare.(Com)