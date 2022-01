Regno Unito: resi noti i piani per il giubileo di platino della regina Elisabetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buckingham Palace ha reso noti i piani per il giubileo di platino della regina Elisabetta, ovvero per i suoi 70 anni sul trono del Regno Unito. Ci saranno una serie di eventi tra cui feste di strada, un concerto con alcune delle "maggiori stelle dell'intrattenimento" e la possibilità di vedere da vicino le residenze della monarca britannica. Il tutto culminerà in quattro giorni festivi dal 2 al 5 giugno 2022. Le celebrazioni includeranno un concorso per creare un nuovo pudding in onore del regno di Elisabetta II. I finalisti saranno giudicati da una giuria di esperti del programma di cucina Masterchef. Il prossimo 6 febbraio la regina festeggerà 70 anni alla guida del Regno Unito ma l’evento sarà celebrato nella prima settimana di giugno, come già accaduto per il giubileo d’oro e di diamanti, alla luce del tempo migliore. Non è ancora chiaro a quali eventi parteciperà la regina stessa, giacché i suoi medici le ha consigliato di riposare per alcune settimane dopo un ricovero lo scorso ottobre. (Rel)