Difesa: Germania, gli F-35 potrebbero sostituire i Tornado

- I caccia multiruolo F-35 potrebbero sostituire in parte i cacciabombardieri Tornado in dotazione all'aeronautica tedesca (Lufwaffe) dal 1980. È quanto riferisce il sito web “Augengeradeaus.net”, aggiungendo che i velivoli già di Panavia e ora di Airbus verrebbero avvicendati da altri caccia multiruolo Eurofighter Typhoon del consorzio aerospaziale europeo, in servizio presso le forze aeree della Germania dal 2006. Nel 2019, il ministero della Difesa tedesco aveva escluso gli F-35 dalla successione dei Tornado, optando per altri Eurofighter e per gli F-18, sia “Super Hornet” sia “Growler”. Tuttavia, da allora non è stata assunta alcuna decisione definitiva. L'attuale titolare del dicastero Christine Lambrecht sarebbe tornata a valutare l'acquisizione degli F-35, ordinando la prova di tale modello. Il ministero della Difesa non ha voluto commentare in merito, ma è noto che Lambrecht preferirebbe una “soluzione europea” per la questione dei Tornado. Al centro del dibattito, vi è la capacità degli F-35 di svolgere compiti di guerra elettronica. Airbus e altre aziende per la difesa tedesche, come Hensoldt, hanno affermato che “anche l'Eurofighter potrebbe assumere questo ruolo”. Allo stesso tempo, le imprese riconoscono che gli F-18 “Growler” di Boeing sono “avanti di qualche anno nelle competenze necessarie”.(Geb)