Italia: “Sueddeutsche”, il Rinascimento del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia sta sperimentando un nuovo Rinascimento, tanto che si dovrebbe smettere di criticare il Paese, prendendo a modello gli Stati dell'Europa settentrionale, e “forse sarebbe arrivato il momento per un piccolo capovolgimento dei ruoli”. È quanto afferma il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, che ricorda come il settimanale “The Economist” abbia nominato l'Italia “Paese dell'anno 2021” in “una specie di miracolo di Natale”. Questo elogio può suonare certamente “un po' patetico e anche un po' audace”, in considerazione di un rapporto tra debito e Pil che supera il 150 per cento. Eppure, “l'economia italiana è destinata a crescere del 6 per cento nel 2022, lasciandosi alle spalle la Germania”. Inoltre, il tasso di vaccinazione contro il Covid-19 nel Paese è “tra i più alti d'Europa”. Per un nuovo Rinascimento italiano, le possibilità sono “storicamente buone”, grazie agli aiuti del Fondo europeo per la ripresa dalla crisi del coronavirus. Si tratta di circa 190 miliardi di euro, più di ogni altro stato membro. Intanto, il governo del presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha intrapreso una decisa azion riformatrice. “A Roma sanno che la benedizione finanziaria di Bruxelles è anche un'opportunità storica” per avvicinare Sud e Nord e “per modernizzare il Paese nel lungo periodo”. Si tratta, “probabilmente, anche dell'ultima grande occasione per il momento”. (Geb)