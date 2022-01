Venezuela: elezioni Barinas, opposizioni mettono fine alla dinastia di Hugo Chavez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo quasi 24 anni, lo Stato venezuelano di Barinas - nell'occidente del Paese - non sarà governato da un familiare dell'ex presidente Hugo Chavez. Le elezioni celebrate ieri, ripetizione del voto di novembre, hanno infatti consegnato la vittoria a Sergio Garrido, esponente delle opposizioni raccolte nella Mesa de la unidad democratica (Mud). Con il 55,36 per cento dei consensi, Garrido ha battuto l'ex ministro degli Esteri e uomo forte del governo di Nicolas Maduro, Jorge Arreaza. Dal 1998 al 2008 il governatore di Barinas è stato Hugo de los Reyes Chavez, padre dell'ex capo dello Stato. Dal 2008 al 2017 le sorti dello Stato sono state rette da Adan Chavez, fratello maggiore di Hugo, e dal 2017 ad oggi Barinas è stato governato da Argenis, altro fratello del defunto presidente. Lo stesso Arreaza, che ha chiuso la tornata con il 41,27 per cento dei voti, è stato sposato con Rosa Virginia Chavez, figlia di Hugo. (segue) (Vec)