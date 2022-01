Venezuela: elezioni Barinas, opposizioni mettono fine alla dinastia di Hugo Chavez (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fatto, il Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) aveva sofferto negli ultimi anni un costante logoramento della propria base elettorale. Alle elezioni del 1988 Chavez padre aveva ottenuto oltre 68 mila voti, su un totale dei 263 mila espressi. Consensi che il Psuv ha continuato a incrementare in modo non significativo ma costante fino alle elezioni regionali del 2012, anno in cui - pur vincendo - aveva perso circa cinquemila voti rispetto alle precedenti regionali. Nelle amministrative del 2017 il partito di governo tornava in salita - quasi 185 mila preferenze - ma a fronte di oltre 560 mila voti. Al voto di novembre, il candidato governativo, Argenis Chavez aveva raccolto solo 103 mila voti, sugli oltre 607 mila espressi. (segue) (Vec)