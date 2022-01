Venezuela: elezioni Barinas, opposizioni mettono fine alla dinastia di Hugo Chavez (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel voto di ieri, con oltre 128 mila preferenze, i consensi del Psuv sono tornati a crescere ma non in modo decisivo. "Nonostante abbiamo aumentato i voti, non abbiamo raggiunto l'obiettivo", ha riconosciuto Arreaza in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Lo Stato era l'unico a non aver proclamato il governatore nella tornata amministrativa di novembre, dopo la polemica decisione con cui la Corte suprema (Tsj) decideva di interrompere lo scrutinio che vedeva in vantaggio il candidato oppositore Freddy Superlano. Con questa vittoria, salgono a quattro gli stati ottenuti dalle opposizioni, contro i 19 andati alle forze di governo, nelle elezioni che segnano il loro ritorno alle urne, dopo anni in cui avevano denunciato la mancanza di condizioni idonee. Terzo classificato con l'1,77 per cento dei voti, Claudio Fermin, considerato uno degli “alacranes” (“scorpioni”), il termine spregiativo con cui vengono definiti gli oppositori che hanno nel tempo deciso di scendere a patti con il governo di Nicolas Maduro “tradendo” la linea di contrapposizione disegnata da Juan Guaidò. Secondo quanto riportano i media locali, la giornata si è svolta senza incidenti o particolari tensioni. (Vec)