Italia-Germania: incontro tra ministri Esteri oggi a Roma

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, incontrerà oggi a Roma la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la questione migratoria sarà tra i temi oggetto dei colloqui, con particolare attenzione alla ripartizione dei profughi negli Stati membri dell'Ue. Al riguardo, nel corso di un'intervista che ha rilasciato a “La Stampa”, Baerbock ha assicurato la solidarietà della Germania ai Paesi alla frontiera esterna dell'Unione europea. In tale prospettiva, l'esponente dei Verdi ha insistito su un meccanismo di distribuzione dei profughi in Europa che sia equo. Al riguardo, la ministra degli Esteri tedesca ha affermato: “Se vogliamo garantire umanità e ordine alle frontiere esterne dell'Ue, allora la solidarietà e l'equità devono valere anche all'interno dell'Ue”. Baerbock ha aggiunto di non voler accettare il fatto che i profughi continuino a morire alle frontiere esterne dell'Europa. (segue) (Geb)