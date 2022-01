Italia-Germania: incontro tra ministri Esteri oggi a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la ministra degli Esteri tedesca, da Berlino è “facile puntare il dito” contro quegli Stati membri che “portano l'onere della responsabilità alle frontiere esterne, siano esse sul confine terrestre tra Polonia e Bielorussia o al confine mediterraneo tra Italia e Grecia”. Secondo Baerbock, invece, se “come europei” si vuole che “le nostre regole e valori si applichino, dobbiamo essere tutti pronti a mostrare solidarietà e responsabilità” nella gestione della questione migratoria. L'obiettivo è quindi una politica migratoria comune per l'Ue. Fin quando non vi sarà una posizione unitaria tra gli Stati membri sul tema, con un meccanismo di distribuzione dei migranti, per Baerbock la Germania vuole “fare da apripista” per i governi disposti a muovere in tale direzione. La ministra degli Esteri tedesca si è, infine, detta lieta della collaborazione tra Germania e Italia sul tema. (Geb)