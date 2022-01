Libia: Al Mishri incontra l'ambasciatore di Turchia, focus su elezioni e relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Alto consiglio di Stato libico, Khaled al Mishri, ha incontrato ieri l'ambasciatore di Turchia in Libia, Kanaan Yilmaz, presso la sede del “Senato” nella capitale Tripoli. Lo ha reso noto lo stesso consiglio in un comunicato, secondo cui le due parti hanno discusso delle relazioni bilaterali tra i due Paesi e delle modalità per rafforzarle e sostenerle, oltre agli sviluppi del processo elettorale libico rinviato e delle leggi che lo regolano. Le due parti "hanno sottolineato anche la necessità di adottare quanto prima la Costituzione, affinché le elezioni possano svolgersi su solide basi alla fine di raggiungere la stabilità a cui aspirano tutti i libici".(Lit)