Spagna: governo dovrà approvare 30 leggi in due anni per rispettare impegni con Ue

- Nei prossimi due anni il governo spagnolo dovrà approvare circa 30 leggi per mantenere gli impegni presi con Bruxelles in cambio dei fondi europei (72 miliardi di euro di trasferimenti a fondo perduto) del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (Pnrr). Lo riferisce il quotidiano "Cinco Dias", evidenziando come con l'enorme quantità di legislazione da approvare in tempi così stretti, il governo dovrà usare tutte le sue abilità negoziali per ottenere l'appoggio del Parlamento nonostante l'esecutivo non possa contare su una maggioranza assolute. Questo, inoltre, è aggravato dai disaccordi all'interno della coalizione di governo tra il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) ed Unidas Podemos (Up), tra i quali la nuova legge sulla casa che deve essere pronta entro il terzo trimestre di quest'anno. Gli intoppi interni non hanno impedito alla Commissione europea di trasferire i primi 10 miliardi di euro alla Spagna, ma rimangono altri sette esborsi condizionati, di cui solo gli ultimi due non includono riforme ma solo obiettivi di spesa. Il focus principale delle riforme riguarderà il lavoro, le pensioni, il fisco e l'esecutivo avrà il difficile compito di trovare una difficile intesa con le parti sociali ed i partner in Parlamento. (Spm)