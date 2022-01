Libia: procura generale ordina la carcerazione dell'ex direttore della società di investimenti esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura generale della Libia ha ordinato la custodia cautelare di Salem Hanish, l'ex direttore della Libyan Foreign Investment Company, in attesa dell’esito delle indagini sul presunto cattivo utilizzo del potere e del denaro pubblico, e di fornire benefici ad altri. Lo ha reso noto l'ufficio del procuratore generale in un comunicato, affermando che Hanish avrebbe aiutato altre persone a raccogliere somme di denaro in violazione di leggi e regolamenti, provocando gravi danni al denaro pubblico e all'interesse pubblico. Il direttore della Foreign Investment Company non è riuscito a mobilitare prestiti per un valore di 200 milioni di sterline egiziane (11,2 milioni di euro), oltre a 5 milioni di dollari.(Lit)