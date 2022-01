Vaccino: Sileri, giusta multa da 100 euro per "no vax", ci sono altri deterrenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multa di 100 euro per gli over 50 che non si sottopongono al vaccino obbligatorio “è giusta”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24 commentando le polemiche circa il basso importo della multa. “Dobbiamo invogliare la gente a vaccinarsi”, ha spiegato. “Ci sono altri deterrenti”, ha aggiunto Sileri portando come esempio le multe per chi chi viene trovato all’interno di un locale privo di green pass rafforzato.(Rin)