Libia: capo commissione elettorale incontra ambasciatore Burkina Faso, focus su cooperazione

- Il capo dell'Alta commissione elettorale della Libia, Imed Sayeh, ha discusso con l'ambasciatore della Repubblica del Burkina Faso le modalità per rafforzare la cooperazione in campo elettorale tra le amministrazioni elettorali dei due Paesi. Lo ha riferito la commissione libica in un comunicato, secondo cui le due parti hanno concordato sulla necessità di costruire relazioni forti tra le istituzioni elettorali africane, oltre all'importanza del sostegno alla commissione libica per consolidare il processo democratico, che si riflette nella sicurezza e nella stabilità di tutti i Paesi africani.(Lit)