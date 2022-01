Mozambico: tempesta di fulmini, 5 morti e 15 feriti nella provincia di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque persone sono state uccise e altre 15 sono rimaste gravemente ferite dopo che forti piogge accompagnate da forti venti, temporali e fulmini hanno lasciato una scia di distruzione nella provincia meridionale di Gaza, in Mozambico. Lo ha reso noto il portavoce dell'Istituto nazionale per la riduzione e la gestione del rischio di catastrofi del Mozambico, Bonifacio Cardoso, precisando che le vittime sono morte a causa dei fulmini che si sono abbattuti sull'area e chiedendo pertanto alla popolazione locale di prendere misure precauzionali e di rimanere in casa durante i temporali. Le forti piogge che sono durate 24 ore durante il fine settimana, ha aggiunto Cardoso, hanno anche distrutto 5 mila case mentre sei centri sanitari sono stati parzialmente sommersi. Si stima che più di 394 mila persone potrebbero essere colpite dalle inondazioni nella provincia nell'attuale stagione delle piogge e dei cicloni, che durerà fino alla fine di marzo. L'Agenzia mozambicana per i disastri ha già schierato squadre di soccorso nell'area con barche, generi alimentari, tende e coperte pronte per fronteggiare le inondazioni previste. (Res)