Scuola: Bianchi, in classe perché Dad prolungata provoca problemi alla comunità

- "Il prolungato e generalizzato uso di una didattica a distanza provoca problemi alla vita della comunità", ecco perché il governo ha deciso di far tornare oggi i ragazzi in classe. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenuto alla trasmissione "Tutti in classe" su Radio1. "Abbiamo reagito con un disposto del 5 gennaio che è sufficientemente flessibile - ha spiegato - visto che da una parte stabilisce il principio del 'tutti a scuola', ma dall'altra parte mette in evidenza, laddove ci siano dei problemi, la possibilità di ricorrere alla distanza che - ha aggiunto il ministro - dove viene usata con capacità e attenzione è in grado di surrogare la presenza".(Rin)