Scuola: Bianchi, con tamponi gratuiti in farmacia alleggerito lavoro Asl

- Con il nuovo protocollo sulle quarantene a scuola abbiamo introdotto un elemento importante: per il ragazzi delle superiori, dove siamo già molto avanti con le vaccinazioni, all'85 per cento di prime dosi e 75 per cento di seconde, c'è la possibilità di fare tamponi gratis, sostenuti da un intervento notevole - 92 i milioni dati al commissario Figliuolo - perché si facciano accordi con le farmacie per fare tamponi gratuiti. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenuto alla trasmissione "Tutti in classe" su Radio1. "Abbiamo alleggerito di molto il lavoro delle Asl, ma ancora una volta occorre la partecipazione di tutti: ragazzi e famiglie", ha aggiunto.(Rin)