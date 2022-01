Australia: caso Djokovic, udienza trbunale Melbourne riprende dopo problemi tecnici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tennista serbo Novak Djokovic si è presentato oggi, 10 gennaio, di fronte a un giudice di Melbourne che dovrà esprimersi in merito alla decisione del governo federale australiano di espellere l'atleta, accusato di non aver rispettato le procedure straordinarie di ingresso in Australia varate da Canberra per contenere la pandemia. L'udienza, che doveva essere trasmessa in diretta streaming, è stata inizialmente sospesa a causa di ripetuti problemi tecnici. L'avvocato dell'atleta 34enne, Nick Wood, ha difeso la condotta del suo assistito, affermando che Djokovic ha rispettato tutti i requisiti previsti dalla Legge sulla biosicurezza ("Biosecurity Act") per l'ingresso in Australia: "Il signor Djokovic ha dichiarato di disporre di una esenzione medica", ha spiegato l'avvocato, ricordando che le linee guida del Gruppo australiano di consulenza tecnica sull'immunizzazione (Atagi) prevedono la possibilità di "rinviare la vaccinazione contro la Covid-19 di sei mesi per le persone che abbiano ricevuto una diagnosi di positività al Sars-Cov-2 tramite test Pcr". (segue) (Res)