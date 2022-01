Australia: caso Djokovic, udienza trbunale Melbourne riprende dopo problemi tecnici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I legali che rappresentano il governo federale australiano hanno ribattuto affermando che la versione aggiornata di tali linee guida escludono che l'infezione da Sars-Cov-2 costituisca una controindicazione all'assunzione del vaccino. Il legale di Djokovic ha anche affermato che il suo assistito ha rispettato tutti i requisiti procedurali per l'ingresso nel Paese, presentando la documentazione di esenzione medica - inclusa la diagnosi di Covid-19 datata 16 dicembre - prima e dopo l'arrivo in Australia, e ricevendo un parere positivo dalle autorità dello Stato di Victoria. Wood ha sottolineato che le autorità australiane hanno sequestrato il telefono dell'atleta al suo arrivo nel Paese il 6 gennaio, rifiutandogli "più tempo per un confronto con i suoi assistenti". Il giudice, Anthony Kelly, è parso solidarizzare con gli argomenti della difesa: "Quel che mi lascia perplesso è che non comprendo cos'altro quest'uomo (Djokovic) avrebbe potuto fare", ha dichiarato il giudice. (Res)