Myanmar: 70 per cento delle aziende giapponesi ha mantenuto o ampliato attività (2)

- In vista del primo anniversario del golpe di febbraio 2021 le Nazioni Unite hanno avvertito il 31 dicembre scorso che il quadro politico e della sicurezza nel Myanmar rimarrà volatile nel corso del 2022, e che una quarta ondata di Covid-19 resta un rischio concreto a causa della battuta d'arresto della campagna di vaccinazione. Lo scorso ottobre il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha previsto una contrazione dell'economia birmana del 17,9 per cento nel 2021, e dello 0,1 per cento nel 2022. (Inn)