Giappone: governo rinvia riforma immigrazione al prossimo autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, non presenterà alla Dieta un disegno di legge per la riforma dell'immigrazione prima delle elezioni per il rinnovo della Camera alta in programma la prossima estate. Lo riferiscono fonti governative citate dalla stampa del Giappone. Il governo dell'ex premier Yoshihide Suga aveva ritirato un progetto di riforma lo scorso maggio, dopo lo scandalo relativo ai maltrattamenti subiti da un richiedente asilo presso una struttura di detenzione del Paese; tale episodio, non privo di precedenti, aveva innescato richieste di indagine e di ritiro del provvedimento da parte delle opposizioni. Il piano di riforma delle norme sull'immigrazione allo studio del Partito liberaldemocratico e del Partito Komeito prevede, tra le altre cose, una riduzione del numero massimo di domande di asilo presentabili da un cittadino straniero al fine di evitare l'espulsione dal Paese. Le opposizioni affermano che tale modifica normativa prefigurerebbe una violazione del principio di non-respingimento, che vieta ai Paesi che ricevono richiedenti asilo di respingerli verso Paesi dove sarebbero esposti a persecuzione per ragioni di "razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica". (Git)