Giappone: Fukushima, emissione azionaria da 43 miliardi di dollari per la ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone punta a raccogliere almeno 5mila miliardi di yen (43,2 miliardi di dollari) tramite la cessione di partecipazioni azionarie per finanziare le operazioni di ricostruzione delle aree nel nord-est del Paese devastate dal terremoto e dallo tsunami del 2011. Lo riferiscono fonti governative citate dall'agenzia di stampa "Kyodo". la cessione di quote azionarie di Japan Tobacco Inc. e Japan Post Holdings Co. è già fruttata al governo del Giappone circa 4.870 miliardi di yen, superando così l'obiettivo iniziale di 4.500 miliardi. Il ministero delle Finanze giapponese intende raccogliere altri 170 milairdi di yen tramite la cessione di partecipazioni in Tokyo Metro Co. entro il 2027. (Git)