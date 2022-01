Usa: bloccata al Senato la revisione delle detrazioni sulle tasse locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una revisione della soglia minima per le detrazioni dalle tasse statali e locali (Salt) è bloccata al Senato federale Usa dall'opposizione del senatore democratico Joe Manchin al vasto piano di spesa per il welfare e il clima promosso dal presidente Joe Biden. Lo scrive il quotidiano "The Hill", ricordando che diversi Stati Usa a guida democratica, inclusi New York e New Jersey, chiedono un abbassamento della soglia per le detrazioni, ma il Congresso federale non ha ancora raggiunto un'intesa in merito alla precisa natura di tale intervento. Le discussioni sono bloccate dall'opposizione di Manchin ai pian idi spesa dell'amministrazione Biden, che secondo il senatore porrebbero sulle spalle del paese un debito insostenibile. I Democratici sono impegnati a negoziare modifiche al vasto piano di spesa nel tentativo di ottenere l'approvazione del Senatore, cruciale per il passaggio del disegno di legge al Senato.(Nys)