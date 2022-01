Corea del Sud: presidenziali, il socialdemocratico Lee in vantaggio di sei punti nei sondaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Partito democratico della Corea del Sud alla presidenza del Paese, Lee Jae-myung, è in vantaggio di sei punti percentuali sul suo rivale conservatore Yoon Suk-yeol a meno di due mesi dalle elezioni. Un sondaggio pubblicato oggi da Realmeter, e rilanciato dalla stampa sudcoreana, attribuisce a Lee il 40,1 per cento dei consensi degli elettori, mentre il candidato conservatore Yoon Suk-yeol ha visto calare il proprio consenso al 34,1 per cento per effetto dei dissidi interni alla sua formazione politica. Rispetto alla scorsa settimana, il socialdemocratico Lee ha visto calare la propria percentuale di consensi di 0,8 punti percentuali, ma il conservatore Yoon ha perso ben il 5,1 per cento. (segue) (Git)