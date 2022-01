Business news: Brasile, Fiat Strada il veicolo più venduto nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fiat Strada è stata il veicolo nuovo più venduto in Brasile nel 2021. Lo riferisce la Federazione nazionale distribuzione veicoli automobilistici (Fenabrave). Nel Paese sono stati venduti 109.107 esemplari del pickup leggero prodotto dall'impresa del gruppo Stellantis, numeri che hanno aiutato la Fiat ad assumere anche la leadership del mercato brasiliano, con una quota del 21,83 per cento. Strada ha scalzato dalla prima posizione la Chevrolet Onix, che era stata l'auto nuova più venduta nei sei anni precedenti. Nel 2021, la berlina della statunitense General Motors ha venduto 73.623 unità, per un calo approssimativo del 46 per cento rispetto al 2020, soprattutto a causa della sospensione della produzione, per mancanza di componenti, per circa sei mesi nel corso dello scorso anno. (Res)