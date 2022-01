Myanmar: 70 per cento delle aziende giapponesi ha mantenuto o ampliato attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa il 70 per cento delle aziende giapponesi che hanno investito nel Myanmar prima del golpe dello scorso febbraio manterranno o amplieranno le loro operazioni nel Paese a dispetto della condotta del governo militare e dei gravi danni economici arrecati dalla crisi in atto in quel Paese. E' quanto emerge da un rapporto pubblicato dall'Organizzazione del Giappone per il commercio estero (Jetro). Il rapporto fa riferimento ad un sondaggio delle aziende giapponesi operanti nel Myanmar, da cui emerge che il 52,3 per cento intende mantenere l'attuale livello delle operazioni nel Paese, il 13,5 per cento intende addirittura ampliarlo, mentre il 25,7 per cento ridimensionerà la propria presenza nel Paese. Soltanto il 6,7 per cento delle aziende che hanno partecipato al sondaggio ha riferito di aver avviato un processo di completo ritiro dal Myanmar. Il rapporto, datato 6 dicembre 2021, avverte che l'ambiente del business nel Myanmar continua a deteriorare, e che nei prossimi mesi altri investitori giapponesi potrebbero essere costretti a rivedere la loro presenza nel Paese. (segue) (Inn)