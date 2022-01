Australia-Usa: Canberra ordina carri armati per 3,5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Australia ha dato il via libera a un contratto da 3,5 miliardi di dollari per l'acquisto dagli Stati Uniti di oltre 120 carri armati e altri mezzi corazzati da destinare alla modernizzazione del parco veicoli dell'Esercito australiano. Lo riferisce il quotidiano "Sidney Morning Herald". Il ministro della Difesa, Peter Dutton, dovrebbe formalizzare l'accordo nelle prossime ore, mentre negli Stati Uniti il governo federale ha già dato il via libera alla fornitura lo scorso anno. L'Australia ordinerà in particolare 75 nuovi carri armati M1A2 Abrams, 29 veicoli corazzati per lo sminamento M1150 Abv, 17 veicoli gettaponte e sei mezzi cingolati per il recupero e la riparazione di mezzi pesanti. (Res)