Business news: Cile, Camera approva progetto di legge su pensione garantita universale

- La Camera dei deputati del Cile ha approvato in prima lettura il progetto di legge del governo per la creazione di una pensione garantita universale (Pgu) di 185 mila pesos (circa 190 euro) destinata alle persone in condizioni economicamente più vulnerabili. La misura andrebbe a sostituire l'attuale meccanismo di sussidi denominato "pilastro solidale" (pilar solidario), distribuito a circa un milione e mezzo di cileni, allargandolo a una fascia ulteriore della popolazione maggiore di 65 anni che oggi non riceve nessun tipo di aiuto stimata in circa un milione di persone. L'iniziativa è stata votata all'unanimità e il governo stima che verrà approvata anche dal Senato entro gennaio. Il ministro delle Finanze, Rodrigo Cerda, ha spiegato che la Pgu spetterà anche a persone titolari di pensioni fino a 630 mila pesos (circa 650 euro) e che l'ammontare mensile verrà aggiornato ogni anno a febbraio in base all'indice di inflazione. (Res)