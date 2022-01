Grecia: leader opposizione Tsipras positivo al Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell’opposizione in Grecia, Alexis Tsipras, è risultato positivo al coronavirus. Lo ha reso noto in un messaggio sui social media. Il leader del partito Syriza ed ex primo ministro ellenico ha riferito di avere sintomi lievi e che la moglie e i figli sono risultati negativi al coronavirus. “Sono risultato positivo a un test Pcr precauzionale la scorsa notte”, ha spiegato. Tsipras è stato vaccinato con una terza dose il 13 novembre scorso. (Gra)