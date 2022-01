Business news: Ecuador, organizzazioni sociali si preparano a nuove mobilitazioni contro politiche governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le organizzazioni sociali dell’Ecuador hanno annunciato una nuova giornata di mobilitazioni per il 19 gennaio per protestare contro l’aumento dei prezzi del combustibile, le politiche del lavoro e chiedere il pagamento del debito statale con l’Istituto di previdenza sociale (Iness). Il Fronte unitario dei lavoratori (Fut) ha convocato una marcia nazionale, mentre il presidente dell’Unione generale dei lavoratori (Ugte) ha detto che il 2022 sarà dichiarato “l’anno della resistenza” contro il governo. Il presidente del Fronte popolare, Nelson Erazo, ha annunciato che sabato si terrà un’assemblea con tutti i rappresentanti di categoria per coordinare le mobilitazioni del 19 gennaio. (Res)