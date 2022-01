Business news: Paraguay, governo annuncia misure a favore di agricoltori e allevatori colpiti dalla siccità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assistenza a piccoli produttori agricoli e allevatori, flessibilizzazione fiscale, rifinanziamento dei debiti e linee di credito speciali. Queste le misure annunciate dal governo del presidente del Paraguay, Mario Abdo Benitez, per sostenere i settori maggiormente colpiti dalla forte siccità che ha colpito il paese negli ultimi mesi. Lo ha annunciato oggi lo stesso presidente sottolineando che, nonostante queste difficoltà, il Paese mantiene prospettive di ripresa e crescita anche per il 2022. "Secondo la Cepal (Commissione economica per l'America Latina) il Paraguay ha una stima di crescita del 4 per cento nel 2022, la seconda maggiore del Sudamerica", ha ricordato Benitez, sottolineando tuttavia che "bisogna comprendere che ci sono dei rischi che possono ridurre questi pronostici" e che tra questi "il fattore climatico è uno dei principali". (Res)