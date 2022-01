Business news: Brasile, a novembre produzione industriale cala 0,2 per cento su mese e 4,4 su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale in Brasile è calata a novembre 2021, facendo registrare una variazione pari a -0,2 su base mese rispetto al mese di ottobre. Su base anno il dato registra un calo del 4,4 per cento. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di statistica (Ibge), sottolineando che si tratta del sesto risultato negativo mensile consecutivo. La performance industriale brasiliana resta il 4,3 per cento al di sotto dei livelli pre-pandemia (febbraio 2020). Dei 26 settori industriali oggetto di analisi, solo otto hanno mostrato un livello superiore a quello di febbraio 2020. (Res)