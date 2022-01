Business news: Cile, inflazione 2021 a +7,2 per cento, livello più alto dal 2007

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile ha chiuso il 2021 con un'inflazione al +7,2 per cento secondo dati ufficiali divulgati oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). Si tratta del livello più alto registrato dal 2007 e di un dato in linea con la tendenza globale all'aumento dei prezzi e la forte ripresa dell'attività economica che ha registrato il Paese nel 2021. Nel mese di dicembre l'inflazione è stata dello 0,8 per cento, in aumento rispetto al +0,5 per cento di novembre. L'indice dei prezzi del 2021 ha segnato incrementi su anno in 10 delle 12 voci che compongono il paniere. Tra le voci che segnano rialzi al di sopra della media figurano i trasporti, con un +18,9 per cento, le attività ricreative e culturali, con un +14,4 per cento, e il settore alberghiero e della ristorazione, con un +10,1 per cento. (Res)